Pendikspor, zorlu Samsun deplasmanında

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü Yılport Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor, zorlu Samsun deplasmanında
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03 Nisan 2024 15:49
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü Yılport Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Pendikspor ligde aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle puan cetvelinde 19. sırada yer alıyor. Samsun temsilcisi ise topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan İstanbul temsilcisi, kalan haftalarda kazanacağı puanlarla düşme hattından kurtulmaya çalışacak.

 

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