Pendikspor, zorlu Samsun deplasmanında

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü Yılport Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Pendikspor ligde aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle puan cetvelinde 19. sırada yer alıyor. Samsun temsilcisi ise topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan İstanbul temsilcisi, kalan haftalarda kazanacağı puanlarla düşme hattından kurtulmaya çalışacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Pendikspor ligde aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle puan cetvelinde 19. sırada yer alıyor. Samsun temsilcisi ise topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan İstanbul temsilcisi, kalan haftalarda kazanacağı puanlarla düşme hattından kurtulmaya çalışacak.
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