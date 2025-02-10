Pendikspor, Eyüpspor'dan Samu Saiz'i kiraladı

Siltaş Yapı Pendikspor, Samu Saiz'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor, Eyüpspor'dan Samu Saiz'i kiraladı
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10 Şubat 2025 16:54
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, 34 yaşındaki Samu Saiz'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Samuel Saiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı." denildi.

ikas Eyüpspor'dan kiralanan hücum oyuncusu, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 16 maçta 3 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez forma giydi.


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