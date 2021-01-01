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"Pelicans'ın, Zion'ın ameliyatından haberi yoktu" iddiası!

New Orleans Pelicans'ın, yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın geçirdiği ameliyattan, kendisi kampa rapor verene dek habersiz olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın, yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın geçirdiği ameliyattan, kendisi kampa rapor verene dek habersiz olduğu iddia edildi.

Zion'ın yaz döneminde geçirdiği ayak ameliyatı, kamuoyuna medya gününde açıklanmıştı ve ekibin bundan önce bu olaydan habersiz olması mümkün olabilir.

Bleacher Report'tan Jake Fischer, "Ligde, Williamson medya gününden önce New Orleans'a rapor verene kadar Pelicans'ın bu prosedürden habersiz olduğuna dair güçlü bir inanç var." ifadelerini kullandı.

Ancak Fischer, Pelicans ve Williamson'ın iyileşme süreci üzerinde fikirlerinin aynı olduğunu da sözlerine ekledi.

Williamson'ın döndüğünde kısıtlı süre alması bekleniyor ve bazı kaynaklar, yıldız oyuncunun bu yaz bazı noktalarda 136 kilo barajını geçtiğini iddia etmişti.


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