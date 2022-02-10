Pekin'de iki milli sporcu: Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre klasik yarışında mücadele etti.



Cangciakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışı Ayşenur, 37.36.7'lik derecesiyle 87'nci, Özlem Ceren ise 39.17.6'lık derecesiyle 92'nci sırada tamamladı.



98 sporcu mücadele ettiği yarışta Norveçli sporcu Therese Johaug, 28.06.3'lük derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalyayı kazandı.



Gümüş madalya Finlandiya'dan Kerttu Niskanen'in (28.06.7) olurken, bronz madalyayı da aynı ülkeden Krista Parmakoski (28.37.8) aldı.



22 yaşındaki milli sporcu Ayşenur Duman, Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil etmiş, 10 kilometre serbest müsabakasını 86. sırada tamamlamıştı.



18 yaşındaki Özlem Ceren Dursun ise ilk kez olimpiyatlarda yarıştı.



Ay yıldızlı sporcular, 16 Şubat'taki takım sprint klasik müsabakasında birlikte yarışacak.





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