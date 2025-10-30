Paul Onuachu'nun Galatasaray maçı hazırlığı!

Trabzonspor'un gol umudu Paul Onuachu, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisi için gün sayıyor. Bu sezon gösterdiği etkileyici performansla takımının hücum hattındaki en güçlü silahı haline gelen Nijeryalı forvet, 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak dev maçta kariyerinde bir ilk peşinde olacak.
BİR TEK GALATASARAY KALDI
Süper Lig'de 7 golle krallık yarışında zirveye oynayan Onuachu, bordo-mavili forma altında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında fileleri havalandırmayı başardı. Ancak yıldız futbolcunun Süper Lig'de henüz gol atamadığı tek büyük rakip Galatasaray. Şimdi hedefi bu eksik halkayı tamamlamak.
HÜCUMUN MERKEZİNDE
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin hücum planının merkezinde yer alan 2.1 metrelik santrfor, antrenmanlarda ekstra çalışmalarla derbiye hazırlanıyor. Özellikle hava topları ve ceza sahası içi bitiricilik üzerine yoğunlaşan Onuachu, "Galatasaray'a karşı gol atmak kariyerimde özel bir an olur" diyerek motivasyonunu net şekilde ortaya koydu.
Galatasaray karşısında Trabzonspor'un sahadaki en büyük kozlarından biri olacak olan Onuachu, derbiye yalnızca kişisel bir hedefle değil, takımına 3 puanı getirme inancıyla çıkacak. Bordo-Mavili taraftarlar ise Nijeryalı yıldızdan, cumartesi akşamı şampiyonluk yarışını ateşleyecek gol veya golleri bekliyor.
Haber: Kuzey Ekspres
