Paul Onuachu: 'Biz bir aile takımıyız'

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor , Konyaspor karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Maçın hemen ardından iki golün sahibi Onuachu açıklamalarda bulundu.

Gol krallığında zirveye yerleşen Onuachu "İyi hissettiriyor (11 gol) bu durum. Ama önemlisi kazanmak. Yavaş başladık maça biraz. Golü yedikten sonra uyandık. Takım iyi bir savaş gösterdi bugün. Golü yedikten sonra kendi oyunumuzu ortaya koyduk." ifadelerini kulladnı.

Kadro kalitesinden bahseden golcü isim "Bu takım büyük işler başarabileceğini gösterdi." dedi.

Takım içerisindeki ortamdan bahseden Nijeryalı forvet "Takım adına çok mutluyum. Biz bir aile takımıyız. Birlikte oynadığım arkadaşlarım, onlar gol attığında kendim atmış kadar seviniyorum. Bütün takım iyi iş çıkarıyor." dedi.