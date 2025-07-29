40 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu Chris Paul, Los Angeles Clippers'a dönüşünü "hiç düşünmeden verilen bir karar" olarak nitelendirdi.Intuit Dome'da düzenlenen tanıtım basın toplantısında konuşan Paul, ailesine yakın olmanın, minnettarlığın ve şampiyonluk arzusunun bu kararda etkili olduğunu belirtti.2011–2017 yılları arasında Clippers formasını giyen Paul, yeniden aynı formayı giymekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sadece ilk beş oyuncusu olabileceği yönündeki söylentileri de geri çevirerek," dedi.San Antonio Spurs'teki geçen sezonunun bu fırsatı mümkün kıldığını vurgulayan Paul, Gregg Popovich ve Spurs organizasyonuna teşekkür etti:Yeni salonu gezdiğinde kısa süreliğine nutku tutulan Paul,dedi. Kendi ismini soyunma odasında ve salonun Halo ekranında görmekten duyduğu hayranlığı ifade etti.Formasını giydiği dönemdeki takım arkadaşları Blake Griffin ve DeAndre Jordan ile yaşadığı anılara da değinen Paul, ileride Clippers tarafından 3 numaralı formasının emekli edilmesinin kendisi için ne anlama geleceği sorulduğunda," yanıtını verdi.Takım sahibi Steve Ballmer ile olan ilişkisini de anlatan Paul, geçtiğimiz yaz salona merakla yaptığı bir ziyaret sırasında Ballmer'ın aileye verdiği önceliği fark ettiğini söyledi:Yeni sezonda Bradley Beal ve Brook Lopez gibi isimlerin takıma katılmasından dolayı heyecan duyduğunu belirten Pauldedi. James Harden ve Kawhi Leonard ile görüştüğünü de ifade eden Paul,ifadelerini kullandı.Teknik direktör Tyronn Lue hakkında da olumlu sözler sarf eden Paul,diyerek Lue'nun stratejik zekâsına vurgu yaptı.Yedek kulübesinden oyuna girme fikrinin kendisi için yeni olacağını kabul eden Paul,dedi.Ailesinin ise onun sürekli evde olmasına hâlâ alışamadığını esprili bir dille ifade eden Paul,dedi ve ekledi:Clippers taraftarlarına da özel bir paragraf ayıran Paul,diyerek 114. bloktaki anılarını ve deplasman formasına rağmen gördüğü ilgiyi unutamadığını söyledi: