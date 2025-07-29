40 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu Chris Paul, Los Angeles Clippers'a dönüşünü "hiç düşünmeden verilen bir karar" olarak nitelendirdi.
Intuit Dome'da düzenlenen tanıtım basın toplantısında konuşan Paul, ailesine yakın olmanın, minnettarlığın ve şampiyonluk arzusunun bu kararda etkili olduğunu belirtti.
2011–2017 yılları arasında Clippers formasını giyen Paul, yeniden aynı formayı giymekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sadece ilk beş oyuncusu olabileceği yönündeki söylentileri de geri çevirerek, "Bu hayat tarzında uzun süre bulunduğunuzda, insanlar hikâyenizi sizden önce yazmaya çalışır," dedi.
San Antonio Spurs'teki geçen sezonunun bu fırsatı mümkün kıldığını vurgulayan Paul, Gregg Popovich ve Spurs organizasyonuna teşekkür etti: "San Antonio'daki geçen yılım olmasaydı, bugün burada olma fırsatım da olmazdı."
Yeni salonu gezdiğinde kısa süreliğine nutku tutulan Paul, "Bu, uzun süredir zihnimde canlandırdığım şeylerden biriydi," dedi. Kendi ismini soyunma odasında ve salonun Halo ekranında görmekten duyduğu hayranlığı ifade etti.
Formasını giydiği dönemdeki takım arkadaşları Blake Griffin ve DeAndre Jordan ile yaşadığı anılara da değinen Paul, ileride Clippers tarafından 3 numaralı formasının emekli edilmesinin kendisi için ne anlama geleceği sorulduğunda, "Benim için çok büyük olurdu," yanıtını verdi.
Takım sahibi Steve Ballmer ile olan ilişkisini de anlatan Paul, geçtiğimiz yaz salona merakla yaptığı bir ziyaret sırasında Ballmer'ın aileye verdiği önceliği fark ettiğini söyledi: "Kaç maça geleceğini sorduğumda, çocuğunun maçı varsa bizimkine gelmeyeceğini söyledi. Bunu çok takdir ettim."
Yeni sezonda Bradley Beal ve Brook Lopez gibi isimlerin takıma katılmasından dolayı heyecan duyduğunu belirten Paul, "Evde olmak istedim, Clippers'la burada olmak istedim," dedi. James Harden ve Kawhi Leonard ile görüştüğünü de ifade eden Paul, "Ne yapabileceğimize dair büyük bir heyecanım var," ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Tyronn Lue hakkında da olumlu sözler sarf eden Paul, "Takımlar ona karşı özel olarak hazırlanmak zorunda," diyerek Lue'nun stratejik zekâsına vurgu yaptı.
Yedek kulübesinden oyuna girme fikrinin kendisi için yeni olacağını kabul eden Paul, "Takım arkadaşlarıma her gün çalışmanın neye benzediğini gösterebilirsem, bundan büyük heyecan duyarım," dedi.
Ailesinin ise onun sürekli evde olmasına hâlâ alışamadığını esprili bir dille ifade eden Paul, "Muhtemelen benden şimdiden sıkıldılar," dedi ve ekledi: "Ama onların yanında olmak ve yakında tekrar yola çıkacağımı hissetmemek gerçekten çok güzel."
Clippers taraftarlarına da özel bir paragraf ayıran Paul, "Gerçekten oyunun taraftarları onlar," diyerek 114. bloktaki anılarını ve deplasman formasına rağmen gördüğü ilgiyi unutamadığını söyledi: "Burada tekrar oynamanın nasıl bir his olacağını hayal bile edemiyorum."
Intuit Dome'da düzenlenen tanıtım basın toplantısında konuşan Paul, ailesine yakın olmanın, minnettarlığın ve şampiyonluk arzusunun bu kararda etkili olduğunu belirtti.
2011–2017 yılları arasında Clippers formasını giyen Paul, yeniden aynı formayı giymekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sadece ilk beş oyuncusu olabileceği yönündeki söylentileri de geri çevirerek, "Bu hayat tarzında uzun süre bulunduğunuzda, insanlar hikâyenizi sizden önce yazmaya çalışır," dedi.
San Antonio Spurs'teki geçen sezonunun bu fırsatı mümkün kıldığını vurgulayan Paul, Gregg Popovich ve Spurs organizasyonuna teşekkür etti: "San Antonio'daki geçen yılım olmasaydı, bugün burada olma fırsatım da olmazdı."
Yeni salonu gezdiğinde kısa süreliğine nutku tutulan Paul, "Bu, uzun süredir zihnimde canlandırdığım şeylerden biriydi," dedi. Kendi ismini soyunma odasında ve salonun Halo ekranında görmekten duyduğu hayranlığı ifade etti.
Formasını giydiği dönemdeki takım arkadaşları Blake Griffin ve DeAndre Jordan ile yaşadığı anılara da değinen Paul, ileride Clippers tarafından 3 numaralı formasının emekli edilmesinin kendisi için ne anlama geleceği sorulduğunda, "Benim için çok büyük olurdu," yanıtını verdi.
Takım sahibi Steve Ballmer ile olan ilişkisini de anlatan Paul, geçtiğimiz yaz salona merakla yaptığı bir ziyaret sırasında Ballmer'ın aileye verdiği önceliği fark ettiğini söyledi: "Kaç maça geleceğini sorduğumda, çocuğunun maçı varsa bizimkine gelmeyeceğini söyledi. Bunu çok takdir ettim."
Yeni sezonda Bradley Beal ve Brook Lopez gibi isimlerin takıma katılmasından dolayı heyecan duyduğunu belirten Paul, "Evde olmak istedim, Clippers'la burada olmak istedim," dedi. James Harden ve Kawhi Leonard ile görüştüğünü de ifade eden Paul, "Ne yapabileceğimize dair büyük bir heyecanım var," ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Tyronn Lue hakkında da olumlu sözler sarf eden Paul, "Takımlar ona karşı özel olarak hazırlanmak zorunda," diyerek Lue'nun stratejik zekâsına vurgu yaptı.
Yedek kulübesinden oyuna girme fikrinin kendisi için yeni olacağını kabul eden Paul, "Takım arkadaşlarıma her gün çalışmanın neye benzediğini gösterebilirsem, bundan büyük heyecan duyarım," dedi.
Ailesinin ise onun sürekli evde olmasına hâlâ alışamadığını esprili bir dille ifade eden Paul, "Muhtemelen benden şimdiden sıkıldılar," dedi ve ekledi: "Ama onların yanında olmak ve yakında tekrar yola çıkacağımı hissetmemek gerçekten çok güzel."
Clippers taraftarlarına da özel bir paragraf ayıran Paul, "Gerçekten oyunun taraftarları onlar," diyerek 114. bloktaki anılarını ve deplasman formasına rağmen gördüğü ilgiyi unutamadığını söyledi: "Burada tekrar oynamanın nasıl bir his olacağını hayal bile edemiyorum."