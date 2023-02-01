Patrick van Aanholt, PSV 'ye transfer oldu

Patrick Van Aanholt'un 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Patrick van Aanholt'un yeni takımı netleşti. Hollandalı sol bek, PSV Eindhoven'e gitti.Hollandalı futbolcu, kendisine talip olan PSV Eindhoven'den gelen teklifi kabul etti. Ülkesine dönmeyi kabul eden 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın pazartesi günü yapılan antrenmanının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.Patrick van Aanholt, salı günü sabah saatlerinde Hollanda'ya gitti. Deneyimli futbolcu sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından PSV Eindhoven'a imza attı.Galatasaray Kulübü, Patrick van Aanholt'un kiralık olarak PSV'ye gittiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Daha sonra yapılan açıklamada "Galatasaray'da bu sezon 14 maça çıkan Aanholt, 2 asist yaptı.