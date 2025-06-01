31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
5-0
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-0
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
0-0DA
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-0
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
2-1
01 Haziran
Atletico GO-Goias
1-145'
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Paris SG, Inter'in kalesine gol oldu yağdı!

Şampiyonlar Ligi Finalinde Inter'i 5-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi Finallerinin en farklı skoruna imza attı.

calendar 01 Haziran 2025 00:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Paris SG, Inter'in kalesine gol oldu yağdı!
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Paris Saint-Germain, ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını farklı galibiyet rekoru kırarak kazandı.

Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da, rakibini Inter'i 5-0 mağlup eden Paris Saint-Germain tarihe geçti.
 Finalde en farklı galibiyetler şöyle:

2025: Paris-Inter: 5-0

1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-3

1974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-0

1989: Milan-Steaua Bükreş. 4-0

1994: Milan-Barcelona: 4-0

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