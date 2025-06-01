Paris SG, Inter'in kalesine gol oldu yağdı!

Paris Saint-Germain, ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını farklı galibiyet rekoru kırarak kazandı.
Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da, rakibini Inter'i 5-0 mağlup eden Paris Saint-Germain tarihe geçti.
Finalde en farklı galibiyetler şöyle:
2025: Paris-Inter: 5-0
1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-3
1974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-0
1989: Milan-Steaua Bükreş. 4-0
1994: Milan-Barcelona: 4-0
Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da, rakibini Inter'i 5-0 mağlup eden Paris Saint-Germain tarihe geçti.
Finalde en farklı galibiyetler şöyle:
2025: Paris-Inter: 5-0
1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-3
1974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-0
1989: Milan-Steaua Bükreş. 4-0
1994: Milan-Barcelona: 4-0