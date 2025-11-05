Paris Saint-Germain'e Hakimi'den kötü haber!

Paris Saint-Germain forması giyen Achraf Hakimi, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalabilir.AS'ta yer alan habere göre, Bayern Münih maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Hakimi, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.Hakimi, Bayern Münih maçında Luis Diaz'ın müdahalesi sonrası sakatlanmış ve gözyaşları içerisinde oyundan çıkmak zorudna kalmıştı.PSG'de bu sezon 14 maçta süre bulan Hakimi, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.