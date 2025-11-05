05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Paris Saint-Germain'e Hakimi'den kötü haber!

Paris Saint-Germain'e yıldız sağ beki Achraf Hakimi'den kötü haber geldi. Bayern Münih maçında sakatlanan Faslı yıldız, 6-8 hafta forma giyemeyecek.

calendar 05 Kasım 2025 18:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris Saint-Germain forması giyen Achraf Hakimi, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalabilir.

AS'ta yer alan habere göre, Bayern Münih maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Hakimi, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Hakimi, Bayern Münih maçında Luis Diaz'ın müdahalesi sonrası sakatlanmış ve gözyaşları içerisinde oyundan çıkmak zorudna kalmıştı.

PSG'de bu sezon 14 maçta süre bulan Hakimi, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.



  
