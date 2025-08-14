14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-157'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Paris FC, Kevin Trapp'a teklif yaptı!

Paris FC, Eintracht Frankfurt'un 35 yaşındaki kalecisi Kevin Trapp'a 2028'e kadar sürecek bir sözleşme teklif etti. Transfer için kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.

calendar 14 Ağustos 2025 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris FC, Kevin Trapp'a teklif yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ligue 1 ekiplerinden Paris FC, Eintracht Frankfurt'un tecrübeli kalecisi Kevin Trapp'a 2028'e kadar geçerli olacak cazip bir sözleşme teklif etti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Henüz tam bir anlaşma sağlanmasa da Frankfurt cephesi teklifi doğruladı ve transfer ihtimali gündemde.

35 yaşındaki kaleci, 2018 yılından bu yana Frankfurt forması giyiyor ve kulübün önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Alman kaleci 2015-2018 yılları arasında Paris şehrinin bir diğer takımı olan Paris Saint-Germain kalesini korumuştu.

EINTRACHT FRANKFURT KARNESİ

Frankfurt formasıyla 383 resmi maça çıkan Trap, 89 kez kalesini gole kapamıştı.



  
  • KL
