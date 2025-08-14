Paris FC, Kevin Trapp'a teklif yaptı!

Ligue 1 ekiplerinden Paris FC, Eintracht Frankfurt'un tecrübeli kalecisi Kevin Trapp'a 2028'e kadar geçerli olacak cazip bir sözleşme teklif etti.





Alman basınında yer alan haberlere göre, kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Henüz tam bir anlaşma sağlanmasa da Frankfurt cephesi teklifi doğruladı ve transfer ihtimali gündemde.





35 yaşındaki kaleci, 2018 yılından bu yana Frankfurt forması giyiyor ve kulübün önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.



Alman kaleci 2015-2018 yılları arasında Paris şehrinin bir diğer takımı olan Paris Saint-Germain kalesini korumuştu.



EINTRACHT FRANKFURT KARNESİ



Frankfurt formasıyla 383 resmi maça çıkan Trap, 89 kez kalesini gole kapamıştı.