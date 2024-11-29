THY EuroLeague'in 12. haftasında Paris Basket evinde Virtus Bologna'yı 81-78 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.



Bu sonuçla Paris Basketball, ligdeki 12. maçında 9. kez sahadan galip ayrıldı. Üst üste 8. kez kazanan Paris, bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.



Ligdeki 12. maçında 10. yenilgisini alan Virtus Bologna ise ALBA Berlin'i ağırlayacak.



Paris'te TJ Shorts 19 sayı, 3 ribaunt, 9 asist; Maodo Lo 15 sayı, 1 ribaunt; Nadir Hifi 11 sayı, 1 asist; Kevarrius Hayes 8 sayı, 6 ribaunt, 3 blok ile oynadı.



Virtus'ta ise Will Clyburn 25 sayı, 3 ribaunt, 2 asist; Isaia Cordinier 16 sayı, 7 ribaunt, 8 asist; Ante Zizic 9 sayı, 2 ribaunt ile mücadele etti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ







