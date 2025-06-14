Paraşüt ve model uçak tutkunları Eskişehir'de gökyüzünü renklendirdi

Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Model Uçak ve Helikopter Festivali-Paraşüt Günleri" etkinliği başladı.Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından 60'ın üzerinde lisanslı paraşütçü bir araya geldi.Doğu Apronu'nda düzenlenen ve tüm atlayışların ücretsiz olduğu halka açık etkinlikte, "CESSNA 172" ve "CESSNA 206" tipi iki uçakla havalanan paraşütçüler, kendilerini gökyüzüne bıraktı.Paraşütçüler atlayışlarının ardından kendilerine tahsis edilen "RIDDELL" hangarında dinlendi.Model uçak ve helikopterler de izleyicilere keyifli anlar yaşattı.Etkinliğe Muğla'dan katılan paraşütçü Berkay Nal, gazetecilere, paraşütçülerin uçaktan atlamalarına olanak sağlayan etkinliğin, motive edici ve güzel olduğunu belirtti.Yaklaşık 7 bin fit yükseklikten 2 arkadaşıyla atlayış gerçekleştirdiklerini kaydeden Nal,diye konuştu.Yamaç paraşütü tandem pilotu ve serbest paraşütçü Oğulcan Geldikaya da yaklaşık 9 yıldır atlayış yaptığını dile getirdi.Herkesin hayatında bir kez paraşütle uçaktan atlaması gerektiğini belirten Geldikaya,dedi.Katılımcılar, Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla yaptığı akrobasi gösterisini de izledi.Şener, gösterinin ardından yaptığı açıklamada, model uçak tutkunları ile paraşütçüleri bir araya getiren etkinliğin 7'den 70'e herkesin ilgisini çektiğini söyledi.Bugün güzel bir organizasyona imza atıldığını vurgulayan Şener,ifadelerini kullandı.Etkinlik, 15 Haziran Pazar günü sona erecek.