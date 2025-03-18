Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın ilk ayağı tamamlandı

Antalya'da düzenlenen 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. ayak yarışmalarında Okçular Vakfı Spor Kulübü, 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım sıralamasında zirveye çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın ilk ayağı tamamlandı
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18 Mart 2025 17:04

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı. 

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süre organizasyon, madalya müsabakalarıyla sona erdi.

Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla zirvede yer aldı.

Organizasyonda bireysel müsabakalarda birinci olan sporcular şöyle:

Klasik yay erkekler açık: Sadık Savaş

Klasik yay kadınlar açık: Zehra Özbey Torun 

Makaralı yay erkekler açık: Kenan Babaoğlu

Makaralı yay kadınlar açık: Öznur Cüre Girdi

Erkekler W1 açık: Şehit Kemikkıran

Kadınlar W1 açık: Nil Mısır

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