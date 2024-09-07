Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, finale yükselerek madalya almayı garantiledi.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'le karşılaştı.
Rakibini altın puanla yenen İbrahim'in final karşılaşması cumartesi günü yapılacak.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'le karşılaştı.
Rakibini altın puanla yenen İbrahim'in final karşılaşması cumartesi günü yapılacak.
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