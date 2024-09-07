Para judoda İbrahim Bölükbaşı, finale yükseldi

Para judo erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Para judoda İbrahim Bölükbaşı, finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2024 16:54
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'le karşılaştı.

Rakibini altın puanla yenen İbrahim'in final karşılaşması cumartesi günü yapılacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery