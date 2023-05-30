Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası sona erdi

Para atıcılıkta Güney Kore'de düzenlenen WSPS Dünya Kupası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası sona erdi
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30 Mayıs 2023 14:14
Para atıcılıkta Güney Kore'de düzenlenen WSPS Dünya Kupası sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Changwon kentindeki organizasyonun son gününde 10 metre tüfek yatarak karışık (R5) SH2 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Hakan Çevik, 634.2 puanla 12'nci sırada yer aldı.

50 metre tüfek yatarak karışık (R6) SH1 kategorisinde ise milli sporculardan Erhan Coşkuner 610.8 puanla 19'uncu, Savaş Üstün 610.4 puanla 20'nci oldu.

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