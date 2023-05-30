Paola Egonu'nun yeni takımı belli oldu!

Vero Volley, VakıfBank'tan ayrılan İtalyan voleybolcu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paola Egonu'nun yeni takımı belli oldu!
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30 Mayıs 2023 19:41
İtalya'nın Vero Volley Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezon VakıfBank'ta oynayan İtalyan Paola Egonu'yu renklerine bağladı.

 Yeni sezon için transferlerini tanıtan Vero Volley Kulübü, VakıfBank'tan ayrılan 24 yaşındaki pasör çaprazı Egonu'nun takıma katıldığını duyurdu.

VakıfBank'ta geçirdiği bir sezonda AXA Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Egonu, iki organizasyonda da en değerli oyuncu (MVP) seçildi.

Ayrıca Vero Volley, VakıfBank'tan ABD'li Kara Bajema ve Hollandalı Nika Daalderop ile Eczacıbaşı Dynavit'ten Belçikalı Laura Heyrman'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.

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