Panathinaikos'tan Tete açıklaması!

Panathinaikos, Galatasaraylı futbolcu Tete'nin kendileriyle anılması üzerine bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Panathinaikos'tan Tete açıklaması!
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23 Temmuz 2024 19:51
Galatasaraylı futbolcu Tete'nin transferde ismi son saatlerde Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile anılmıştı.

Bu gelişme üzerine Yunan ekibi Panathinaikos, transfer iddialarıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir." ifadeleri kullanıldı.

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