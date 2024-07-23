Panathinaikos'tan Tete açıklaması!

Galatasaraylı futbolcu Tete'nin transferde ismi son saatlerde Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile anılmıştı.
Bu gelişme üzerine Yunan ekibi Panathinaikos, transfer iddialarıyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir." ifadeleri kullanıldı.
Bu gelişme üzerine Yunan ekibi Panathinaikos, transfer iddialarıyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir." ifadeleri kullanıldı.
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