Panathinaikos'ta hedef Fernando Santos

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Rui Vitoria dönemi sonrası teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdürüyor.



Atina temsilcisi, bu görev için eski teknik direktörünü gündeme aldı.



Yunan basında yer alan haberlere göre; Panathinaikos, teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'u getirmek istiyor.



Portekizli çalıştırıcı, 2002/2003 sezonunda Yunan ekibinde görev yaptı.



Son olarak Azerbaycan Milli Takımı'nda görev alan 70 yaşındaki teknik adam, 2023/2024 sezonunda Beşiktaş'ta görev almıştı.



