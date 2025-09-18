18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Panathinaikos'ta hedef Fernando Santos

Panathinaikos, Rui Vitoria'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'u geri getirmek istiyor.

18 Eylül 2025 14:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Panathinaikos'ta hedef Fernando Santos
Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Rui Vitoria dönemi sonrası teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdürüyor.

Atina temsilcisi, bu görev için eski teknik direktörünü gündeme aldı.

Yunan basında yer alan haberlere göre; Panathinaikos, teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'u getirmek istiyor.

Portekizli çalıştırıcı, 2002/2003 sezonunda Yunan ekibinde görev yaptı.

Son olarak Azerbaycan Milli Takımı'nda görev alan 70 yaşındaki teknik adam, 2023/2024 sezonunda Beşiktaş'ta görev almıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
