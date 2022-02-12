Pakistan'da ralli tutkunu aile, ülkeye ilklerini yaşatıyor

Pakistan tarihinde ilk ve en genç kadın ralli pilotunu yetiştiren Patel ailesi, ülkeye bu alanda ilklerini yaşatıyor.



Karaçi şehrinde yaşayan Patel ailesinin babası Roni Patel, ralli sporunu zaman içerisinde ailesine de sevdirmeyi başararak eşinin ve kızının ülke tarihine geçmesini sağladı.



Patel ailesi ralliye tutkularını, kadınların bu sporda yer almasını ve bu sporun ülkede geldiği noktayı AA muhabirine değerlendirdi.



Ailenin babası 58 yaşındaki Roni Patel, 1979'dan bu yana yarıştığını ifade ederek ailesine ralliyi sevdirmek gibi bir amacı olmadığını ancak zaman içerisinde bu durumun geliştiğini belirtti.



Patel, ailece ralliye tutkulu olduklarını dile getirerek eşinin Pakistan tarihindeki ilk, kızının da en genç kadın ralli pilotu olduğunu söyledi.



Bu durumun memnuniyet verici olduğunu dile getiren Patel, oğlunun da ralli pilotu olduğunu ancak üniversite eğitimi sebebiyle bu yıl yarışmalara katılamadığını kaydetti.



- Türk yarışmacılara davet



Patel, Pencap eyaletinde düzenlenen Çolistan Çöl Rallisi'nin kurucularından olduğunu belirterek 1994'te Çolistan Çölü'nde yarış yaptıklarında 15 araç ve parmak sayısını geçmeyecek kadar seyirci olduğunu, bugün ise 400 bin seyircinin bölgeye geldiğini ve 100'ün üzerinde aracın etkinliğe katıldığını anlattı.



Çolistan Çöl Rallisi'nin oldukça iyi bir noktaya çıktığına işaret eden Patel, etkinliğin uluslararası bir yapıya bürünmesinin önemini vurguladı.



Patel, gelecek sene aralarında Türk yarışmacıları da görmek istediklerini dile getirerek "Türk takımını kardeşçe bizimle yarışmaları ve dünyaya birlikte olduğumuza dair dayanışma göstermek için buraya davet ediyoruz." dedi.



- "Kadınların rallide boy göstermeleri önemli" vurgusu



Pakistan'ın ilk kadın ralli pilotu 55 yaşındaki Tushna Patel ise 9'uncu defa Çolistan Çöl Rallisi'ne katıldığını belirterek 2013'te kadınların sosyal hayata katılımını güçlendirmek için "kadınlar kategorisinin" oluşturulmasını önerdiklerini ve 2014'te ülkenin ilk kadın ralli pilotu unvanını aldığını söyledi.



Tushna Patel, kadınların bu spor dalında yer almalarının önemli olduğuna işaret ederek "Kadınların rallide boy göstermesi Pakistan için dünya çapında çok iyi ve yumuşak bir görünüm sunuyor." diye konuştu.



Pakistan'daki kadınların evleriyle sınırlandırılamayacağını vurgulayan Tushna Patel, "Kadınlar öne çıkarak bu tür zorlu sporlarda yarışabilirler. Benim kızım 18 yaşında. Bu onun 3'üncü yarışı. Bence bu dünya çapında çok pozitif bir mesaj." ifadelerini kullandı.



Pakistan'ın en genç ralli pilotu 18 yaşındaki Dina Patel de yaşın sadece bir sayı olduğunu, yeteneği sınırlamaması gerektiğini kaydetti.



- 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi



Pencap eyaletinin Çolistan bölgesinde 2005'ten bu yana düzenlenen Çolistan Çöl Rallisi'ne bu yıl 140 yarışmacı katıldı.



Aralarında yaklaşık 10 kadın yarışmacının da bulunduğu etkinlik için ülkenin çeşitli şehirlerinden binlerce seyirci bölgeye geldi.



Pencap'ın Rahim Yar Han, Bahawalnagar ve Bahawalpur bölgelerini kapsayan ralli, 500 kilometrelik parkura sahip.





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