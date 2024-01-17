Indiana Pacers ve Toronto Raptors'ın, Pascal Siakam'ın da dahil olduğu takas görüşmelerinde ivme kazandıkları iddia edildi.



The Athletic, iki takımın karşılıklı olarak birçok teklifte bulunduğunu ve takas paketinin Siakam karşılığında Bruce Brown Jr. ile gelecekteki üç ilk tur draft hakkı şeklinde olabileceğini iddia etti.



Raptors'ın Sacramento Kings, Golden State Warriors ve Dallas Mavericks gibi diğer takımlarla da iletişime geçtiği kaydedildi.



38 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılında yer alan Siakam'ın, serbest oyuncu döneminde yeniden sözleşme imzalama isteğinin sinyalini verme olanağı göz önüne alındığında, bu durumda bir miktar avantajı olduğu düşünülüyor.



