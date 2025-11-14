14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Indiana Pacers forveti Aaron Nesmith, Phoenix Suns karşısında yaşanan maçta dizinden sakatlandı.

calendar 14 Kasım 2025 11:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Indiana Pacers forveti Aaron Nesmith, Phoenix Suns karşısında yaşanan maçta dizinden sakatlandı.

Indiana Pacers'taki sakatlık kabusu sürüyor. Takımın önemli isimlerinden Aaron Nesmith, Perşembe günü Phoenix Suns'a karşı 98–133 kaybettikleri maçta dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Nesmith saha kenarına takım görevlilerinin desteğiyle giderken, Pacers daha sonra oyuncunun diz ağrısı nedeniyle maça dönmeyeceğini açıkladı.


Maç sonrası basın toplantısında konuşan Pacers başantrenörü Rick Carlisle, sakatlığın ciddi olmamasına dair umutlu olduklarını ancak Nesmith'in bir süre sahalardan uzak kalacağını söyledi.

"Aaron'ın durumunun çok ciddi olmamasını umuyoruz. Şu noktada çok ciddi bir sakatlığı atlatmış olabileceği görülüyor — hem kendisi hem de takım için. Ancak yine de bir süre forma giyemeyecek."

Nesmith, sezonun başında Pacers'ın en önemli oyuncularından biri haline gelmişti ve 15.5 sayı, 4.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla etkili bir performans sergiliyordu.

Pacers bu sezon sakatlıklarla ağır bir mücadele veriyor. Perşembe günkü maça zaten yedi oyuncuları eksik çıkmışlardı ve sezon başından bu yana sık sık eksik kadroyla oynamak zorunda kaldılar.

Takım şu anda 1–11'lik derecesiyle ligin en kötü derecesine sahip ekipler arasında yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
