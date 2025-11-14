Indiana Pacers forveti Aaron Nesmith, Phoenix Suns karşısında yaşanan maçta dizinden sakatlandı.Indiana Pacers'taki sakatlık kabusu sürüyor. Takımın önemli isimlerinden Aaron Nesmith, Perşembe günü Phoenix Suns'a karşı 98–133 kaybettikleri maçta dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.Nesmith saha kenarına takım görevlilerinin desteğiyle giderken, Pacers daha sonra oyuncunun diz ağrısı nedeniyle maça dönmeyeceğini açıkladı.Maç sonrası basın toplantısında konuşan Pacers başantrenörü Rick Carlisle, sakatlığın ciddi olmamasına dair umutlu olduklarını ancak Nesmith'in bir süre sahalardan uzak kalacağını söyledi.Nesmith, sezonun başında Pacers'ın en önemli oyuncularından biri haline gelmişti ve 15.5 sayı, 4.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla etkili bir performans sergiliyordu.Pacers bu sezon sakatlıklarla ağır bir mücadele veriyor. Perşembe günkü maça zaten yedi oyuncuları eksik çıkmışlardı ve sezon başından bu yana sık sık eksik kadroyla oynamak zorunda kaldılar.Takım şu anda 1–11'lik derecesiyle ligin en kötü derecesine sahip ekipler arasında yer alıyor.