Özkan Arseven: 'Hedefimiz EuroCup'ı kazanmak, Dusan'a tam yetki verdik'

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, Radyospor'da katıldığı "6. Adam" programında önemli açıklamalarda bulundu.



Arseven, hedeflerinin EuroLeague olduğunu belirterek, koç Dusan Alimpijevic'e EuroCup'ı kazanacak kadro için bütçe ve tam yetki verildiğini duyurdu.





Beşiktaş Basketbol'da yeni sezon planlaması hızla sürerken, Şube Sorumlusu Özkan Arseven, teknik ekipten transfer çalışmalarına kadar birçok konuda net mesajlar verdi. Başarılı koç Dusan Alimpijevic ile iki yıl daha devam edeceklerini açıklayan Arseven, "Dusan sadece iyi bir koç değil, karakter olarak da Beşiktaş'la örtüşen biri. Onunla çok güçlü bir uyum yakaladık" dedi.





EuroLeague hedefinin sürdüğünü ifade eden Arseven, "Bu sezon EuroCup'ı alacak bir kadro kuruyoruz. Koçumuza bu yönde yetki ve bütçe verdik. Tüm transfer planlamamızı bu hedef doğrultusunda yaptık" diye konuştu.

TRANSFERDE BÜYÜK HAREKETLİLİK



İç transferde Morgan, Berke, Yiğit ve Jonah Mathews ile anlaşma sağlandığını söyleyen Arseven, "Mathews'a EuroLeague takımlarından teklif geldi ama bizimle devam etmek istedi. Bu bizim için önemli bir gösterge. Dış transferde de neredeyse tüm isimlerle anlaştık, birkaç oyuncu dışında tüm hamlelerimiz tamam" dedi.





SALON SORUNU GÜNDEMDE



Geçtiğimiz sezon Sinan Erdem'de yakalanan atmosferin ardından, yeni sezonda büyük maçların yine bu seviyede salonlarda oynanacağını belirten Arseven, "Akatlar artık yetmiyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynamayı planlıyoruz, bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.



