İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta erteleme maçında Tottenham ile Arsenal Londra derbisinde karşı karşıya geldi.Tottenham Hotspur Stadium Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve ezeli rakibine karşı gösterişli bir galibiyet aldı.Maça etkili başlayan Tottenham, 22. dakikada kazanılan penaltıda Kane ile öne geçti. 33. dakikada Arsenal'den Holding kırmızı kartla oyun dışında kalırken 37'de bir kez daha Kane sahneye çıktı ve ilk yarıyı Tottenham 2-0 önde tamamladı.İkinci yarıya da hızlı başlayan Tottenham Son'un golüyle farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan Tottenham böylelikle üç puanı üç golle almış oldu.Öte yandan karşılaşmayı 62 bin 27 seyirci biletli seyirci izlerken, 2019 yılında açılan Tottenham Hotspur Stadı'nın seyirci rekoru kırılmış oldu.Bu sonuçla Tottenham 65 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürdü ve 5. sıradaki yerini sağlama aldı. Arsenal ise 66 puanda kaldı ve Tottenham'ın nefesini ensesinde hissetmeye devam etti.