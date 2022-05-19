ÖZET İZLE: Anadolu Efes - Olympiakos

Anadolu Efes, THY EuroLeague Final Four'da Olympiakos'u Vasilije Micic'in son saniye basketiyle mağlup ederek finale yükseldi.

Abone Ol
ÖZET İZLE: Anadolu Efes - Olympiakos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2022 21:37
Anadolu Efes, THY EuroLeague Final Four'da Olympiakos'u Vasilije Micic'in son saniye basketiyle mağlup ederek finale yükseldi.

ÖZET İZLE


İZLE - MAÇIN EN İYİ ASİSTLERİ

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ