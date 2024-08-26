Özbalta: ''Bu ligde puan puandır''

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Teksüt Bandırmaspor ile oynadıkları golsüz berabere biten maçın ardından, "Bu ligde her puan değerlidir. Takımımızın yukarıya doğru ivme kazandığını görmekteyiz" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özbalta: ''Bu ligde puan puandır''
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26 Ağustos 2024 13:20
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, Teksüt Bandırmaspor maçına ilişkin, "Bu ligde puan puandır. Yukarıya doğru ivmelenen bir gelişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Özbalta, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında dün Teksüt Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldıklarını hatırlattı.

Bandırmaspor'un ilk 2 maçını kazandığını hatırlatan Özbalta, şunları kaydetti:

"Ligde 2'de 2 yapmış, bazı oyun kurguları oturmuş bir takıma karşı sert bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Rakibin bu motivasyonunun yanında iç sahadaki dezavantajlı duruma alışkın olmaları bizim aleyhimize oldu. İlk yarı iyi oyun ve yakaladığımız fırsatlar oldu. İkinci yarı rüzgarlı hava koşullarında nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa öyle mücadele eden bir oyuncu grubumuz vardı sahada. Gerçek anlamda oyunu oynayamadığımız durumlarda büyük karakter gösterdiler. Tüm koşullara rağmen ikinci yarıda da çok net yakaladığımız pozisyonlar var. Bu ligde puan puandır. Yukarıya doğru ivmelenen bir gelişimimiz var. Bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum."

 

 
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