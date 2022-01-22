Ozan Kabaklı Norwich, Ozan Tufanlı Watford'u mağlup etti

Premier Lig'in 23. haftasında Norwich City, deplasmanda Watford'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ozan Kabaklı Norwich, Ozan Tufanlı Watford'u mağlup etti
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22 Ocak 2022 01:08
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Ozan Tufan'ın takımı Watford ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City karşı karşıya geldi.

Vicarage Road'da oynanan maçı Norwich City 3-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada Norwich City'e galibiyeti getiren golleri 51 ve 74'te Sargent ile 90+2'de Kucka kaydetti. 

Öte yandan Norwich'te Ozan Kabak, Watford'da Ozan Tufan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayarak oyuna dahil olmadı.

Bu sonuçla Norwich City, 16 puana yükselirken Watford ise 2 maçı eksik şekilde 14 puanda kaldı.
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