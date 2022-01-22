Ozan Kabaklı Norwich, Ozan Tufanlı Watford'u mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Ozan Tufan'ın takımı Watford ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City karşı karşıya geldi.



Vicarage Road'da oynanan maçı Norwich City 3-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.



Karşılaşmada Norwich City'e galibiyeti getiren golleri 51 ve 74'te Sargent ile 90+2'de Kucka kaydetti.



Öte yandan Norwich'te Ozan Kabak, Watford'da Ozan Tufan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayarak oyuna dahil olmadı.



Bu sonuçla Norwich City, 16 puana yükselirken Watford ise 2 maçı eksik şekilde 14 puanda kaldı.

İLGİLİ VİDEO