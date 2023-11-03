Otodrag 3. Ayak yarışları Kepez'de yapılacak

Otodrag 3. Ayak Yarışları, hız tutkunlarını hafta sonu Antalya'nın Kepez ilçesinde ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Otodrag 3. Ayak yarışları Kepez'de yapılacak
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03 Kasım 2023 15:31
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kepez Belediyesi iş birliğinde organize edilen Otodrag 3. Ayak Yarışları, 4-5 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Odabaşı Mahallesi'nde yer alan 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti'nde düzenlenecek yarışa, ülke genelinden sporcular katılacak.

Yarışlar, Cumartesi günü antrenman ve sınıf belirleme turlarıyla başlayacak. Hız tutkunları, 5 Kasım Pazar günü ise yapılacak eşleşmelerin ardından kıyasıya mücadele edecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapacağını belirtti.

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