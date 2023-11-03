Otodrag 3. Ayak yarışları Kepez'de yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kepez Belediyesi iş birliğinde organize edilen Otodrag 3. Ayak Yarışları, 4-5 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.
Odabaşı Mahallesi'nde yer alan 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti'nde düzenlenecek yarışa, ülke genelinden sporcular katılacak.
Yarışlar, Cumartesi günü antrenman ve sınıf belirleme turlarıyla başlayacak. Hız tutkunları, 5 Kasım Pazar günü ise yapılacak eşleşmelerin ardından kıyasıya mücadele edecek.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapacağını belirtti.
Odabaşı Mahallesi'nde yer alan 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti'nde düzenlenecek yarışa, ülke genelinden sporcular katılacak.
Yarışlar, Cumartesi günü antrenman ve sınıf belirleme turlarıyla başlayacak. Hız tutkunları, 5 Kasım Pazar günü ise yapılacak eşleşmelerin ardından kıyasıya mücadele edecek.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapacağını belirtti.