Osman Şenher: 'TFF'yi kulüpler mi idare ediyor?'

Milliyet yazarı Osman Şenher, gündemden düşmeyen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin maçlarıyla ilgili yorumlarda bulundu.



Usta yazar, "Galatasaray, Gaziantep'i yenmiş, hem de 44. dakikada oyuncusu atılmasına rağmen. 10 kişiyle galip gelmiş. Ve kırmızı kart gören Abdülkerim'i sonraki karşılaşmada oynatamamış. Olağanüstü mücadele ortaya koymuş ve üç puanı almış. Şimdi bu puanları alan takımların puanları silinecek. O zaman demezler mi, 'sen de iyi futbol oynayıp Gaziantep'i ve Hatay'ı yenseydin' diye." ifadelerini kullandı.



İŞTE ŞENHER'İN YAZISI



"Ülke olarak çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu felaketten sporumuz da etkilendi. Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarını oynayamayacak durumda olduğu için ligden çekildiler. Federasyon da 'Süper Lig şu anki durumuyla devam edecek Hatay ve Gaziantep ile fikstürde eşleşen takımlara üçer puan yazılacak' diye karar aldı ve bu şekilde sezon devam ediyor.



Beşiktaş başta olmak üzere önceki gün bazı kulüpler buna itiraz etti, Kulüpler Birliği'nde toplantı yapıldı. Burada benim aklımın almadığı; Hatay ve Gaziantep FK ile oynadıkları maçlarda takımların kimisi 6 puan aldı, kimisi 5 puan, bazıları da 3 puan... Şimdi TFF'ye diyorlar ki, 'sen bu alınan puanları iptal et, ligden çekilen iki takımı sezon başından itibaren yok say...' Benim mantığım bunu almıyor. Tabii burada az mağdur olan ve çok mağdur olan takımlar olabilir. Ama böyle bir felaket sonrası bunun tartışılmaması lazım.



"SEN DE KAZANSAYDIN"



Galatasaray, Gaziantep'i yenmiş, hem de 44. dakikada oyuncusu atılmasına rağmen. 10 kişiyle galip gelmiş. Ve kırmızı kart gören Abdülkerim'i sonraki karşılaşmada oynatamamış. Olağanüstü mücadele ortaya koymuş ve üç puanı almış. Şimdi bu puanları alan takımların puanları silinecek. O zaman demezler mi, 'sen de iyi futbol oynayıp Gaziantep'i ve Hatay'ı yenseydin' diye.



"1988 İLE AYNI DURUM VAR"



Yıl 1988... Samsunspor çok büyük bir trafik kazası geçirdi. Bu kazada kaybettiğimiz, engelli kalan futbolcular oldu. O zamanki TFF Başkanı Halim Çorbalı'ydı. Yönetimini topladı ve 'lig devam edecek, bundan sonra Samsunspor ile maçı olan hangi takım varsa ona üç puan yazılacak' dedi ve konuyu kapadı. Lig oynanmaya devam etti, Fenerbahçe şampiyon oldu. Şimdi de aynı durum var.



Ben bundan sonra TFF'nin aldığı kararı değiştireceğini düşünmüyorum. Zaten değiştirmemeli de. Değiştirdiği takdirde daha büyük sorunlar ortaya çıkacak bu da kesin. UEFA diyor ki 'benim organizasyonlarımdan bir takım çekilirse, ben bu takımdan alınan puanları yok sayar, şimdiye kadar ödediğim paraları da geri alırım. Ama yerel federasyonlarda böyle olaylar yaşanırsa ben karışamam, bunun kararını bu federasyonlar kendisi verir.' Bunu da hatırlatma olarak herkes not etsin..."





