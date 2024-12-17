Osman Şenher: 'Barış artık bunu öğrenmeli'

Milliyet yazarlarından Osman Şenher, köşesinde Galatasaray - Trabzonspor
karşılaşmasını değerlendirdi.
Şenher'in yorumları şu şekilde:
"Galatasaray gerçekten çok koşuyor, çok mücadele ediyor, gol pozisyonlarına giriyor, ama öyle hatalar yapıyor ki bu hataların da bedelini az kalsın puan kaybederek ödüyorlardı. Malmö maçı da böyle oldu, Trabzonspor maçı da böyle oldu..."
"BARIŞ BUNU ÖĞRENMELİ"
"Öncelikle iki takımı da kutlamak lazım. Son senelerde Süper Lig'de seyrettiğim en tempolu, en mücadeleci maç oldu. İki takım da pozisyonlara girdi. Ama Galatasaray öyle fırsatlar harcadı ki bilhassa Barış Alper'in 'golü ben atacağım sevdası' sarı-kırmızılılara pahalıya mal oldu. Bir futbolcu yüzde yüzlük dört pozisyona giriyor, müsait durumdaki takım arkadaşına pas vermiyor, kendi vuruyor top Uğurcan'ın kucağına gidiyor. Barış'ın bunu öğrenmesi lazım. Gol atmaktan çok attırmak bir futbolcuya değer kazandırır."
"GÜVENİ SARSMAYA DEVAM EDİYORLAR"
"Hadi goller kaçtı. Peki yediğin goller... İlk golde Ozan Tufan topa vurmak için yükselirken, Abdülkerim resmen seyretti. İkinci golde Abdülkerim topa dokunsa kornere çıkacak. O ne yaptı? Banza'ya topu kaptırdı, o da gitti golü attı. Yenen üçüncü gol ise tam bir rezalet. Hadi hakemler penaltıyı atlar, ofsaytı atlar... Ama çizgi dışına çıkmış bir topa yapılan ortaya hakem nasıl gol verir. Üstelik bunu VAR hakemi Onur Özütoprak izleyerek gol kararı verdi. Gerçekten ayıp, Türk futboluna günah. Galatasaray puan kaybedip, kaybetmemesi önemli değil. Ama hakemler böyle hata yaparak herkesin güvenini sarsmaya devam ediyor."
"Okan hocaya helal olsun. Değil mi ki takımına bu futbolu oynatıyor. Saygı duymamak mümkün değil. Sonuçta iyi futbol oynayarak, olağanüstü mücadele ederek hakkıyla Galatasaray galip geldi"
karşılaşmasını değerlendirdi.
Şenher'in yorumları şu şekilde:
"Galatasaray gerçekten çok koşuyor, çok mücadele ediyor, gol pozisyonlarına giriyor, ama öyle hatalar yapıyor ki bu hataların da bedelini az kalsın puan kaybederek ödüyorlardı. Malmö maçı da böyle oldu, Trabzonspor maçı da böyle oldu..."
"BARIŞ BUNU ÖĞRENMELİ"
"Öncelikle iki takımı da kutlamak lazım. Son senelerde Süper Lig'de seyrettiğim en tempolu, en mücadeleci maç oldu. İki takım da pozisyonlara girdi. Ama Galatasaray öyle fırsatlar harcadı ki bilhassa Barış Alper'in 'golü ben atacağım sevdası' sarı-kırmızılılara pahalıya mal oldu. Bir futbolcu yüzde yüzlük dört pozisyona giriyor, müsait durumdaki takım arkadaşına pas vermiyor, kendi vuruyor top Uğurcan'ın kucağına gidiyor. Barış'ın bunu öğrenmesi lazım. Gol atmaktan çok attırmak bir futbolcuya değer kazandırır."
"GÜVENİ SARSMAYA DEVAM EDİYORLAR"
"Hadi goller kaçtı. Peki yediğin goller... İlk golde Ozan Tufan topa vurmak için yükselirken, Abdülkerim resmen seyretti. İkinci golde Abdülkerim topa dokunsa kornere çıkacak. O ne yaptı? Banza'ya topu kaptırdı, o da gitti golü attı. Yenen üçüncü gol ise tam bir rezalet. Hadi hakemler penaltıyı atlar, ofsaytı atlar... Ama çizgi dışına çıkmış bir topa yapılan ortaya hakem nasıl gol verir. Üstelik bunu VAR hakemi Onur Özütoprak izleyerek gol kararı verdi. Gerçekten ayıp, Türk futboluna günah. Galatasaray puan kaybedip, kaybetmemesi önemli değil. Ama hakemler böyle hata yaparak herkesin güvenini sarsmaya devam ediyor."
"Okan hocaya helal olsun. Değil mi ki takımına bu futbolu oynatıyor. Saygı duymamak mümkün değil. Sonuçta iyi futbol oynayarak, olağanüstü mücadele ederek hakkıyla Galatasaray galip geldi"