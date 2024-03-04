Osman Özköylü: 'Sparta Prag iyi ders olmuş'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Oynanan müsabakayı tecrübeli teknik direktör Osman Özköylü, Fanatik'te değerlendirdi.
İşte Özköylü'nün yorumları;
"Genel bakarsanız aslında Beşiktaş'ın fena oynamadığı bir maç. Özellikle 70. dakikaya kadar da genel hatlarıyla doğru işler yapmaya çalıştılar. Son bölümde yapılan oyuncu değişikliklerinden istedikleri etkiyi alamadıklarını söyleyebiliriz. Tabii ki erken golle geriye düşerek oynamak planlar açısından bir dezavantaj nedeni. Sonrasında tabelayı değiştirebilmek biraz daha hücum becerisine kalıyor. Bu noktada genç Semih'in etkili olamadığı bir karşılaşmaydı. Muçi oldukça yaratıcı, Rashica ise tehditkâr bir oyun oynadı. Fakat Cenk ve Semih bu anlamda tamamlayıcı rolü üstlenemediler. Galatasaray'ın galibiyetine gelecek olursak; belki de sezonun en dengeli maçını oynadı Okan hocanın takımı. 2. dakikada öne geçtikten sonra oynanabilecek en akıllıca oyundu bu. Temponun yükselmesine hiç izin vermedi.
'TUZAĞA DÜŞMEDİLER'
Normalde daha çok hücum yapan, domine eden ve çok daha fazla önde oynamaya çalışan bir Galatasaray izlerdik. Bu da arkada boşluklar getiriyor. Beşiktaş karşısında bunu yapmadılar, tamamen kontrolü elinde bulunduran ve avantajının değerini bilen bir anlayış izledik. Bu maçı izlerken insan, 'Keşke; Galatasaray Sparta Prag maçında da bu anlayışla oynasaydı' diyor. Turu geçebilirdi. Bu maçta da verdikleri pozisyonlar oldu tabii. Sol taraftan özellikle ciddi ataklar yediler ama Cenk'le Semih'in yeteri kadar etkili olmamaları ve final paslarındaki yanlış seçimleri sonucu kesinleştirdi."
İşte Özköylü'nün yorumları;
"Genel bakarsanız aslında Beşiktaş'ın fena oynamadığı bir maç. Özellikle 70. dakikaya kadar da genel hatlarıyla doğru işler yapmaya çalıştılar. Son bölümde yapılan oyuncu değişikliklerinden istedikleri etkiyi alamadıklarını söyleyebiliriz. Tabii ki erken golle geriye düşerek oynamak planlar açısından bir dezavantaj nedeni. Sonrasında tabelayı değiştirebilmek biraz daha hücum becerisine kalıyor. Bu noktada genç Semih'in etkili olamadığı bir karşılaşmaydı. Muçi oldukça yaratıcı, Rashica ise tehditkâr bir oyun oynadı. Fakat Cenk ve Semih bu anlamda tamamlayıcı rolü üstlenemediler. Galatasaray'ın galibiyetine gelecek olursak; belki de sezonun en dengeli maçını oynadı Okan hocanın takımı. 2. dakikada öne geçtikten sonra oynanabilecek en akıllıca oyundu bu. Temponun yükselmesine hiç izin vermedi.
'TUZAĞA DÜŞMEDİLER'
Normalde daha çok hücum yapan, domine eden ve çok daha fazla önde oynamaya çalışan bir Galatasaray izlerdik. Bu da arkada boşluklar getiriyor. Beşiktaş karşısında bunu yapmadılar, tamamen kontrolü elinde bulunduran ve avantajının değerini bilen bir anlayış izledik. Bu maçı izlerken insan, 'Keşke; Galatasaray Sparta Prag maçında da bu anlayışla oynasaydı' diyor. Turu geçebilirdi. Bu maçta da verdikleri pozisyonlar oldu tabii. Sol taraftan özellikle ciddi ataklar yediler ama Cenk'le Semih'in yeteri kadar etkili olmamaları ve final paslarındaki yanlış seçimleri sonucu kesinleştirdi."