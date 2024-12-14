Osman Bilik: "Oyun planına sadık kalarak kazandık"

Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik, MKE Ankaragücü'ne karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

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Osman Bilik: 'Oyun planına sadık kalarak kazandık'
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14 Aralık 2024 00:55
Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik, MKE Ankaragücü'ne karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini aktaran Bilik, "Oyun planına sadık kalarak kazandık. Pozisyonlar verdik ama biz de pozisyonlara girdik. İkinci yarı daha fazla topa sahip olduk. Arkadaşlarımız 3 puanı almayı başardı. İnşallah Manisa FK çok daha iyi yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.

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