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Osimhen için açıklama: "Transfer olmayacak"

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Osimhen için Al Hilal'den rekor teklif geldiği iddia edildi, yakın çevresi ise bu haberleri yalanladı.

calendar 24 Mayıs 2025 11:13
Fotoğraf: AA
Osimhen için açıklama: 'Transfer olmayacak'
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Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Sarı-Kırmızılıların transferdeki en büyük hedefi ise Victor Osimhen. 

AL-HILAL İDDİALARI GÜNDEMDE

Avrupa basını başta olmak üzere birçok kaynak, yıldız golcünün Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den gelen yıllık 45 milyon Euro'luk astronomik maaş teklifini kabul ettiğini yazdı. Bu iddialar gündeme bomba gibi düştü.

YAKIN ÇEVRESİNDEN YALANLAMA GELDİ

Ancak Nijeryalı golcünün yakın arkadaşı ve zaman zaman onun adına açıklamalarda bulunan Buchi Laba, çıkan haberleri net şekilde yalanladı. Laba, Osimhen'in sezon başında da benzer teklifler aldığını ancak Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadığını belirtti. Laba'ya göre, Al Hilal ile anlaşıldığı yönündeki söylentiler asılsız.

MANCHESTER UNITED DEVREDEN ÇIKTI

Öte yandan, Avrupa Ligi finalini Tottenham'a kaybeden Manchester United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması, Osimhen transferinden tamamen çekilmelerine neden oldu. Aynı zamanda Gyökeres'in yüksek maliyeti nedeniyle Sporting'le de ilgilenmekten vazgeçen İngiliz devi, rotasını Crystal Palace forması giyen Mateta'ya çevirdi.

CHELSEA VE ARSENAL TAKİPTE, JUVENTUS KARARSIZ

Chelsea ve Arsenal'in Osimhen'e olan ilgisi devam ederken, Juventus'un transferde henüz somut bir adım atmadığı, süreci uzaktan takip ettiği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maçta görev alan Victor Osimhen, etkileyici performansıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu 36 gol ve 8 asistle sezonu tamamladı ve takımının şampiyonluğunda kilit rol oynadı. 


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