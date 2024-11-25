Osimhen'de Mertens etkisi!

Saha içinde Galatasaray'ı taşıyan Belçikalı 10 numara Dries Mertens, saha dışında da önemli rol üstlendi.
Vatandaşı Michy Batshuayi'nin sarıkırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlamasına yardımcı olan Dries Mertens, Napoli'den takım arkadaşı Victor Osimhen'le özel ilgilendi ve İstanbul Maçka'da komşusu oldu.
Mertens, Osimhen'in Türkiye ve Galatasaray'a adaptasyonunda büyük rol oynadı.
Vatandaşı Michy Batshuayi'nin sarıkırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlamasına yardımcı olan Dries Mertens, Napoli'den takım arkadaşı Victor Osimhen'le özel ilgilendi ve İstanbul Maçka'da komşusu oldu.
Mertens, Osimhen'in Türkiye ve Galatasaray'a adaptasyonunda büyük rol oynadı.