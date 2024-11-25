Osimhen'de Mertens etkisi!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Victor Osimhen'in Türkiye ve Galatasaray'a adaptasyonunda büyük rol oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Osimhen'de Mertens etkisi!
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25 Kasım 2024 08:54
Saha içinde Galatasaray'ı taşıyan Belçikalı 10 numara Dries Mertens, saha dışında da önemli rol üstlendi.

Vatandaşı Michy Batshuayi'nin sarıkırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlamasına yardımcı olan Dries Mertens, Napoli'den takım arkadaşı Victor Osimhen'le özel ilgilendi ve İstanbul Maçka'da komşusu oldu.

Mertens, Osimhen'in Türkiye ve Galatasaray'a adaptasyonunda büyük rol oynadı.

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