Osayi Samuel'e Ada'dan 3 talip!

Fenerbahçe'de bu sezon göz kamaştırıcı bir performans ortaya koyan Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den üç talip çıktı.
Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Wolverhampton, Crystal Palace ve Leeds United, Nijeryalı futbolcuyu gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Osayi'yi satabileceği belirtildi.
ŞU ANA DEK ANLAŞMA YOK
Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerine de başladı. Sözleşme uzatmak için görüşmeler sürüyor ancak taraflar arasında şu ana dek henüz bir anlaşma sağlanamadı.
SEZON PERFORMANSI
Osayi, geride kalan sezonda çıktığı 24 resmi maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Wolverhampton, Crystal Palace ve Leeds United, Nijeryalı futbolcuyu gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Osayi'yi satabileceği belirtildi.
ŞU ANA DEK ANLAŞMA YOK
Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerine de başladı. Sözleşme uzatmak için görüşmeler sürüyor ancak taraflar arasında şu ana dek henüz bir anlaşma sağlanamadı.
SEZON PERFORMANSI
Osayi, geride kalan sezonda çıktığı 24 resmi maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.