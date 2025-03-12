Osayi-Samuel'den sözleşme açıklaması!

Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Sözleşmesiyle ilgili konuşan oyuncu, "Fenerbahçe için elimden geleni vermeyi çok istiyorum. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Başkanla görüşeceğim. Bana yeni kontrat önereceklerini söylediler. Sezon sonunda neler olacağına bakacağız." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkan Nijeryalı sağ bek, 1 asistlik performans sergiledi.
Sözleşmesiyle ilgili konuşan oyuncu, "Fenerbahçe için elimden geleni vermeyi çok istiyorum. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Başkanla görüşeceğim. Bana yeni kontrat önereceklerini söylediler. Sezon sonunda neler olacağına bakacağız." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkan Nijeryalı sağ bek, 1 asistlik performans sergiledi.
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