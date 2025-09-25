İspanya La Liga'nın 6. haftasında Osasuna, Elche'yi konuk etti.
El Sadar Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
Osasuna'nın golünü, 10. dakikada Victor Munoz Villanueva kaydetti. Elche'ye beraberliği getiren gol ise, 90+2. dakikada Adria Pedrosa'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 10 puana yükselen Elche, 5. sıraya yükseldi. 7 puana ulaşan Osasuna ise 13. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Osasuna, Real Betis'e konuk olacak. Elche ise Celta Vigo'yu ağırlayacak.
