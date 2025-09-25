25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-052'
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-059'
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-056'
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
0-160'
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-360'
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
1-056'
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-057'
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-045'

Osasuna'ya 90+2'de şok!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Osasuna'nın Elche'yi konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Osasuna, Elche'yi konuk etti.

El Sadar Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

Osasuna'nın golünü, 10. dakikada Victor Munoz Villanueva kaydetti. Elche'ye beraberliği getiren gol ise, 90+2. dakikada Adria Pedrosa'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 10 puana yükselen Elche, 5. sıraya yükseldi. 7 puana ulaşan Osasuna ise 13. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Osasuna, Real Betis'e konuk olacak. Elche ise Celta Vigo'yu ağırlayacak.

 

 

 

