Ortega: 'Fenerbahçe sonrası futbolu bırakacaktım'

Arjantinli emekli oyuncu Ariel Ortega, Türkiye'de olduğu dönem üzerine açıklamalarda bulundu. 2002/2003 sezonu ilk yarısında Fenerbahçe'de oynayan Ortega, FIFA ile yaşadığı sorundan bahsetti.



46 yaşındaki oyuncu o dönem Fenerbahçe'ye geldiğinde sözleşme ihlali nedeniyle FIFA'dan 11 milyon dolar ceza aldı ve bu cezayı Fenerbahçe'ye tazminat olarak ödemesine hükmedildi.



"NEWELL'S İÇİN EVET DEDİM"



Emekli futbolcu açıklamasında; "Fenerbahçe'yle olan sorunu çözdüğümde Racing'e gidecektim. Başkan Fernando Marin'le iyi bir ilişkim vardı ve anlaşmıştık. Sonra eve geldiğimde Marin'den mesaj aldım ve açıklama yapmadan benimle artık iletişime geçmeyeceklerini söyledi. Türkiye'de onca sorun yaşadıktan sonra futbolu bırakmayı bile düşündüm. Neyseki sonra bir arama geldi ve Newell's'da oynamak isteyip istemediğimi sordular. Ben de evet dedim." dedi.



Ortega, Fenerbahçe sonrasında kariyerini ülkesi Arjantin'de sürdürdü. On numara oyuncusu kariyerine 2012 yılında son verdi.



