Orkun Kökçü golünü attı, Feyenoord evinde kazandı

UEFA Konferans Ligi E Grubu ikinci maçında Feyenoord ile Slavia Prag karşı karşıya geldi.



Stadion Feijenoord'da oynanan karşılaşmayı Feyenoord 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmada gol perdesini Milli oyuncumuz Orkun Kökçü 13. dakikada açarken 24. dakikada Linssen'in golüyle skor 2-0 oldu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Slavia Prag, 63. dakikada Holes ile farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Feyenoord sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Maçta sessizliği bozan isim olan Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı maçta 64 dakika görev yaptı.



Bu sonucun ardından Feyenoord 4 puana yükselirken Slavia Prag ise 1 puanda kaldı.



