Orkun Kökçü golünü attı, Feyenoord evinde kazandı

UEFA Konferans Ligi E Grubu ikinci maçında Feyenoord, sahasında Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Orkun Kökçü golünü attı, Feyenoord evinde kazandı
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30 Eylül 2021 23:53
UEFA Konferans Ligi E Grubu ikinci maçında Feyenoord ile Slavia Prag karşı karşıya geldi.

Stadion Feijenoord'da oynanan karşılaşmayı Feyenoord 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmada gol perdesini Milli oyuncumuz Orkun Kökçü 13. dakikada açarken 24. dakikada Linssen'in golüyle skor 2-0 oldu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Slavia Prag, 63. dakikada Holes ile farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Feyenoord sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçta sessizliği bozan isim olan Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı maçta 64 dakika görev yaptı.

Bu sonucun ardından Feyenoord 4 puana yükselirken Slavia Prag ise 1 puanda kaldı.


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