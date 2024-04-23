Orkun Kökçü attı Benfica deplasmanda kazandı

Portekiz Ligi 30. hafta karşılaşmasında Benfica ile Farense karşı karşıya geldi. Sao Luis Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica deplasmanda Farense'yi 3-1 yendi.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Orkun Kökçü, 34. dakikada Arthur Cabral ve 67. dakikada Alvaro Carreras, Farense'nin golünü 23. dakikada Mohamed Belloumi kaydetti.



Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Benfica bu galibiyetle puanını 73'e yükseltirken, Farense ise 31 puanda kaldı.



Benfica bir sonraki karşılaşmasında sahasında Braga'yı konuk ederken, Farense ise Estrela deplasmanına gidecek.





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