Orkun Kökçü attı Benfica deplasmanda kazandı

Portekiz Ligi karşılaşmasında Benfica deplasmanda Farense'yi 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Orkun Kökçü attı Benfica deplasmanda kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2024 00:11
Portekiz Ligi 30. hafta karşılaşmasında Benfica ile Farense karşı karşıya geldi. Sao Luis Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica deplasmanda Farense'yi 3-1 yendi.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Orkun Kökçü, 34. dakikada Arthur Cabral ve 67. dakikada Alvaro Carreras, Farense'nin golünü 23. dakikada Mohamed Belloumi kaydetti.

Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Benfica bu galibiyetle puanını 73'e yükseltirken, Farense ise 31 puanda kaldı.

Benfica bir sonraki karşılaşmasında sahasında Braga'yı konuk ederken, Farense ise Estrela deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery