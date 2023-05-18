Origi'ye Süper Lig'den 3 talip var

Milan'ın 28 yaşındaki Belçikalı forveti Divock Origi'ye Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un talip olduğu ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Origi'ye Süper Lig'den 3 talip var
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17 Mayıs 2023 23:43
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 00:35
Milan'da beklenen patlamayı yapamayan Belçikalı forvet Origi'ye Türkiye'den 3 takımın talip olduğu belirtildi.

İtalyan basını, Origi'ye Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Alanyaspor'un da ilgi gösterdiği ifade edildi. Milan'la 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda yolların ayrılacağı belirtildi.

Genk altyapısında yetiştip çıkışını Lille'de yapan Origi, 2014'te 12.5 milyon euroya Liverpool'a transfer olmuştu. 2017'de Wolfsburg'a kiralanan 28 yaşındaki oyuncu İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitince sezon başında bedelsiz olarak Milan'ın yolunu tutmuştu.

Milan formasıyla Serie A'da 26 lig maçına çıkan Origi 2 gol 1 asist üretebildi.

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