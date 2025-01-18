Orhan Yıldırım: 'Yeni hocaya ispat akşamı'

Beşiktaş, cumartesi günü evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanacak maç öncesinde köşesinde değerlendirmelerde bulundu.
Orhan Yıldırım: "Beşiktaş, zirve takibi için kritik maça çıkıyor. Yeni hocası maçta olacak. Norveçli çalıştırıcı taraftarların kafasını karıştırdı. Asıl merak uyandıran ise takımın duruma nasıl reaksiyon vereceği. Samsun maçı öncesi yaşanan değişim gündem oldu.
"BU KATKILAR YETMEZ"
"Maça olan motivasyon sahaya nasıl yansıyacak bilinmiyor. Ligde üçüncü sırayı hedefleyen Kartal, büyük sürpriz yapan Karadeniz ekibi önünde üç puan kovalayacak. Takımın tabela rengini belirleyen; Immobile, Gedson ve Silva'nın katkısı bu kez yetmez."
"HANDİKAPLI SİSTEM"
"Rakip dişli. Sert, agresif. Sahanın her yerinde pres yapıyor. Beşiktaş'ın handikapı olan sistem. Orta alanda üstünlük kuran maçı kazanır. Bu nedenle, sadece üç ismin değil, görev alan her oyuncunun vereceği katkı direkt skora yansıyacak."
"... OLURSA BEŞİKTAŞ RAHAT KAZANIR"
"En geriden, en uca kadar forma giyen oyuncuların performansı belirleyici olacak. Kendini yeni hocasına ilk maçta gösterme isteği olursa, Beşiktaş rahat kazanır. Aksi durumda ise sıkıntı çekebilir. Hatta rakibin üç puanı alıp dönmesi de, sürpriz olmaz." yorumunda bulundu.
Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanacak maç öncesinde köşesinde değerlendirmelerde bulundu.
Orhan Yıldırım: "Beşiktaş, zirve takibi için kritik maça çıkıyor. Yeni hocası maçta olacak. Norveçli çalıştırıcı taraftarların kafasını karıştırdı. Asıl merak uyandıran ise takımın duruma nasıl reaksiyon vereceği. Samsun maçı öncesi yaşanan değişim gündem oldu.
"BU KATKILAR YETMEZ"
"Maça olan motivasyon sahaya nasıl yansıyacak bilinmiyor. Ligde üçüncü sırayı hedefleyen Kartal, büyük sürpriz yapan Karadeniz ekibi önünde üç puan kovalayacak. Takımın tabela rengini belirleyen; Immobile, Gedson ve Silva'nın katkısı bu kez yetmez."
"HANDİKAPLI SİSTEM"
"Rakip dişli. Sert, agresif. Sahanın her yerinde pres yapıyor. Beşiktaş'ın handikapı olan sistem. Orta alanda üstünlük kuran maçı kazanır. Bu nedenle, sadece üç ismin değil, görev alan her oyuncunun vereceği katkı direkt skora yansıyacak."
"... OLURSA BEŞİKTAŞ RAHAT KAZANIR"
"En geriden, en uca kadar forma giyen oyuncuların performansı belirleyici olacak. Kendini yeni hocasına ilk maçta gösterme isteği olursa, Beşiktaş rahat kazanır. Aksi durumda ise sıkıntı çekebilir. Hatta rakibin üç puanı alıp dönmesi de, sürpriz olmaz." yorumunda bulundu.