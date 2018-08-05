Trabzonspor'da yeni sezon öncesi Onur Kıvrak korkusu yaşandı.
Tecrübeli kalecinin antrenmanda el parmağında yaşadığı sorun nedeniyle sıkıntı yaşadığı aktarıldı.
Ligin ilk haftasında zorlu rakip Başakşehir'le karşılaşacak bordo-mavililerde, Onur Kıvrak'ın sakatlığının ciddi olmadığı, dinlendirilerek sezon açılışına yetiştirileceği belirtildi.
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Tecrübeli kalecinin antrenmanda el parmağında yaşadığı sorun nedeniyle sıkıntı yaşadığı aktarıldı.
Ligin ilk haftasında zorlu rakip Başakşehir'le karşılaşacak bordo-mavililerde, Onur Kıvrak'ın sakatlığının ciddi olmadığı, dinlendirilerek sezon açılışına yetiştirileceği belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın