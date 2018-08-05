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Onur Kıvrak, Trabzonspor'u korkuttu!

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi Onur Kıvrak korkusu yaşandı.

Kaynak: Milliyet
Onur Kıvrak, Trabzonspor'u korkuttu!
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05 Ağustos 2018 05:27
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi Onur Kıvrak korkusu yaşandı.

Tecrübeli kalecinin antrenmanda el parmağında yaşadığı sorun nedeniyle sıkıntı yaşadığı aktarıldı.

Ligin ilk haftasında zorlu rakip Başakşehir'le karşılaşacak bordo-mavililerde, Onur Kıvrak'ın sakatlığının ciddi olmadığı, dinlendirilerek sezon açılışına yetiştirileceği belirtildi.

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