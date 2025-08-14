14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-157'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Onur Efe, Altay'a geri döndü

Sözleşmesinin sona ermesiyle Altay ile yollarını ayıran Onur Efe'nin geri dönmesi siyah-beyazlı kulübü sevindirdi.

14 Ağustos 2025 13:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Onur Efe, Altay'a geri döndü
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı devam eden Altay'da yetenekli sağ kanat oyuncusu Onur Efe'nin kulübe dönmesi yüzleri güldürdü.

Geçen sezon 2'nci Lig'de 30 karşılaşmada 7 gol atarak takımın en skorer ismi olan 23 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesiyle yönetimle anlaşamayarak takımdan ayrılmıştı.

İlk etapta 1'inci Lig ekibi Iğdır FK ile anlaşan Onur, daha sonra bu takımın kampından ayrılıp 2'nci Lig takımı 68 Aksaray Belediyespor'la el sıkıştı. Siyah-beyazlılarda olağanüstü genel kurul kararı alınmasıyla kongreyi beklemeden yönetimi devralan Sinan Kanlı, altyapı patentli Emre Tangeldi ve Ali Kızılkuyu'dan sonra Onur Efe'yi de ikna ederek yuvaya döndürdü.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
