Onur Efe, Altay'a geri döndü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı devam eden Altay'da yetenekli sağ kanat oyuncusu Onur Efe'nin kulübe dönmesi yüzleri güldürdü.



Geçen sezon 2'nci Lig'de 30 karşılaşmada 7 gol atarak takımın en skorer ismi olan 23 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesiyle yönetimle anlaşamayarak takımdan ayrılmıştı.



İlk etapta 1'inci Lig ekibi Iğdır FK ile anlaşan Onur, daha sonra bu takımın kampından ayrılıp 2'nci Lig takımı 68 Aksaray Belediyespor'la el sıkıştı. Siyah-beyazlılarda olağanüstü genel kurul kararı alınmasıyla kongreyi beklemeden yönetimi devralan Sinan Kanlı, altyapı patentli Emre Tangeldi ve Ali Kızılkuyu'dan sonra Onur Efe'yi de ikna ederek yuvaya döndürdü.



