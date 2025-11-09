Onur Can Korkmaz: 'Galibiyet mutlu etti ama yeterli değil'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Onur Can Korkmaz, defans arkası koşularda istedikleri pozisyonları bulduklarını ve değerlendirdiklerini söyledi.

Korkmaz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Onur Can Korkmaz, "Oyun planlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Çaykur Rizespor maçında da preslerimiz iyiydi. Bunu devam ettirmek istedik. Bu maçta da bunu yaptık. Defans arkası koşularını istiyorduk. Bununla ilgili pozisyonlar da bulduk. Ancak yeterli değil. Sadece 3 puan aldık. Daha üst sıralara çıkmak için galibiyetlere ihtiyacımız var. Bugün mutlu bir gün ama yeterli değil. Daha iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.