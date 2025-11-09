09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-056'
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-062'
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
1-059'
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-262'
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-089'
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-04'
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
1-159'
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-063'
09 Kasım
Brentford-Newcastle
1-160'
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
2-058'
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
1-0DA
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Onur Can Korkmaz: "Galibiyet mutlu etti ama yeterli değil"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Onur Can Korkmaz, defans arkası koşularla istedikleri pozisyonları bulduklarını söyledi.

calendar 09 Kasım 2025 17:40
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Onur Can Korkmaz, defans arkası koşularda istedikleri pozisyonları bulduklarını ve değerlendirdiklerini söyledi.
 
Korkmaz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Onur Can Korkmaz, "Oyun planlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Çaykur Rizespor maçında da preslerimiz iyiydi. Bunu devam ettirmek istedik. Bu maçta da bunu yaptık. Defans arkası koşularını istiyorduk. Bununla ilgili pozisyonlar da bulduk. Ancak yeterli değil. Sadece 3 puan aldık. Daha üst sıralara çıkmak için galibiyetlere ihtiyacımız var. Bugün mutlu bir gün ama yeterli değil. Daha iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
