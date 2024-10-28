Önce cezalı duruma düştü, sonra sakatlandı!

Galatasaray'a derbi maç sırasında kötü haber geldi.
Mücadelenin 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Milli futbolcu, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.
SAKATLANIP OYUNDAN ÇIKTI
Öte yandan Galatasaray'da sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna 51. dakikada Elias Jelert dahil oldu.
Mücadelenin 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Milli futbolcu, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.
SAKATLANIP OYUNDAN ÇIKTI
Öte yandan Galatasaray'da sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna 51. dakikada Elias Jelert dahil oldu.