Önce cezalı duruma düştü, sonra sakatlandı!

Galatasaraylı Kaan Ayhan, Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve 50. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Önce cezalı duruma düştü, sonra sakatlandı!
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28 Ekim 2024 20:46
Son güncelleme 28 Ekim 2024 21:22
Galatasaray'a derbi maç sırasında kötü haber geldi.

Mücadelenin 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Milli futbolcu, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.

SAKATLANIP OYUNDAN ÇIKTI

Öte yandan Galatasaray'da sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna 51. dakikada Elias Jelert dahil oldu.

 
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