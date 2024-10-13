Omorodion: 'Porto'ya çabuk uyum sağladı'

Porto'nun golcü futbolcusu Samu Omorodion, Portekiz ekibine adaptasyonu hakkında konuştu.



Yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den Porto'ya imza atan Omorodion, "Porto'ya çok çabuk uyum sağladım. Benim için sezonun başlama şeklinden memnunum. Özelliklerime uyan bir takıma transfer oldum. Porto, oynamayı seven ofansif bir takım. Portekiz'in en iyi takımında şampiyonluk için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Portekiz Ligi için de konuşan Omorodion, "Çok yüksek seviyede oyuncular ve milyonlar harcanmış çok yüksek seviyede takımlar var. Elbette İspanya Ligi gibi değil ama asla küçümsenmemeli." sözlerini kullandı.



Genç futbolcu, Porto'ya neden transfer olmak istediğiyle ilgili gelen soruya, "İlk dakikadan itibaren bana duydukları ilgiyi yakından gördüm. Başkan benimle sözleşme imzalamak için Madrid'e geldi ve sözleşme imzalamadan geri dönmeyeceğini söyledi. Bir oyuncunun ihtiyacı olan şey budur, kendisine güvenilmesidir. Başkana ve kulübe teşekkür etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.



Porto, Omorodion için Atletico Madrid'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Porto'da 7 maçta sahaya çıkan 20 yaşındaki santrfor 7 kez gol sevinci yaşadı.



