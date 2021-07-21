Ömer Toprak'tan transfer açıklaması

Almanya'da Bundesliga II'ye düşen Werder Bremen'de kaptanlığa seçilen Ömer Toprak, takımdan ayrılabileceğini açıkladı.



Süper Lig'den birçok takımın gündeminde olan 32 yaşındaki milli futbolcu Ömer Toprak, Werder Bremen'de kaptan olmasına rağmen takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi.



Ömer Toprak "Kulübümüz hem sportif hem de maddi anlamda zor günlerden geçiyor. Transfer dönemi devam ediyor. Takımda kalmanın garantisini şu an için veremem" diyerek takımdan ayrılabileceğini belirtti.



Ayrıca milli savunma oyuncusu "Werder Bremen'in kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Bu büyük bir onur." şeklinde konuştu.



Werder Bremen ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Ömer Toprak, geride kalan sezon 28 maçta forma giyerken, 2 de gol attı.



