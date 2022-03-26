Ömer Erdoğan: 'Adana Demirspor'u yenmek istiyoruz'

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık Sezonu'nun 31. Haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Beşiktaş maçının ardından milli maçlar nedeni ile lige verilen arayı da fırsat bilerek 5 gün izin yapan Bordo-Beyazlılar izinin ardından dün kendi tesislerinde toplandı.



Teknik Direktör Ömer Erdoğan Nezaretinde 4 Nisan'da Hatay Stadyumunda Adana Demirspor maçının ilk hazırlık çalışmasını yapan Atakaş Hatayspor'da hedef galibiyet. Bordo-Beyazlılar ligin ilk yarısında mağlup olduklarını rakiplerinden rövanşı alarak Avrupa kupalarına katılma umutlarını korumak istiyor.



ÇOK ÖNEMLİ BİR KARŞILAŞMA



Hatay Stadyumunda 4 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçı bir anlamda Avrupa kupaları için belirleyici olacak. Her iki takım için büyük önem taşıyan karşılaşmayı kazanan takım Avrupa Kupalarına katılma umutlarını koruyacak. Kaybeden takımlar ise rakiplerinin maç sonuçlarına göre umutlarını koruyacak yada yitirecek. Bu bakımdan büyük bir önem taşıyan karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Bordo-Beyazlılarda tek hedef galibiyet olacak.



KAZANMAK İSTİYORUZ



Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladıklarını ve bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Atakaş Hatayspor'un Teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Mutlak kazanmak istediğimiz bir maç için hazırlıklarımıza başladık. Futbolcularımın moral ve motivasyonları üst düzeyde. Adana Demirspor bu ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız bu zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.



EKSİKLERİMİZ VAR



Erdoğan, Adana Demirspor oynayacakları zorlu maç öncesinde Beşiktaş maçında sarı kart gören Ruben Riberio ve sakatlığı devam eden Adama Traore'nin dışında eksiklerinin bulunmadığını söyledi.



Bu iki futbolcunun dışında adana Demirspor maçına tam kadro çıkacaklarını belirten Erdoğan, "Adana Demirspor maçı öncesinde 2 futbolcumuz dışında eksiğimiz yok. Ama kart sınırında olan futbolcularımız var. Mame Diouf, Mehdi Boudjemaa, Simon Falette, Isaak Sackey ve Onur kart sınırında. Kart sınırında olan çok futbolcumuz var. Bu futbolcularımızı kart görmemeleri yönünde uyardık." diye konuştu. (Hatay Söz / Yaser Çaparoğlu)





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