2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, sahasında Hırvatistan'ı konuk etti.



Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Millilerimiz 2-0 kaybederek ikinci maçında yenilgiyi yaşadı.



Etkili başladığımız karşılaşmanın 20. dakikasında Kovacic ve 40+4'te yine Kovacic'in attığı gollerle evimizde oynadığımız ilk maçta mağlubiyeti yaşadık.



İlk maçta Ermenistan'ı mağlup eden A Milli Takımımız, ikinci maçını kaybederek 3 puanda kaldı. Hırvatistan ise ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.



Milli Takımımız, bir sonraki maçını 16 Haziran'da Letonya'ya karşı deplasmanda oynayacak.



İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK



UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan ile oynanan gruptaki ilk maça göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.



Alman teknik adam Ermenistan karşısında ilk 11'de yer alan Onur Bulut, Ozan Kabak ve Cenk Tosun'un yerine Hırvatistan karşısında bu 3 ismin yerine Zeki Çelik, Salih Özcan ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.



Ay yıldızlı ekip, Hırvatistan karşısında sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal ilk 11'yle çıktı.



Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Umut Nayir, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Mehmet Can Aydın yedekler arasında yer aldı.



Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Onur Bulut, Cenk Özkaçar ise maç kadrosunda yer almadı.



Aday kadroya İlk kez davet edilen Mehmet Can Aydın ise ilk kez maç kadrosuna alındı.



KUNTZ 4'LÜYE DÖNDÜ



Ermenistan karşılaşmasında takımını sahaya 3'lü savunmayla süren A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısında ise takımını 4'lü savunmaya döndürdü.



Ermenistan maçının ilk yarısında 3'lü savunmadan beklediğini alamayan Kuntz, o mücadelenin ikinci yarısında takımını 4'lü savunmaya döndürmüştü. Kuntz, Hırvatistan maçında da kararını 4'lü savunmadan yana verdi.



BURSA'DA DEV KAREOGRAFİ



Hırvatistan karşılaşması öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda tribünlerde dev koreografi yer aldı.



Kale arkası tribününde Türkiye haritası üzerinde "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız." yazısı ile depremden etkilenen illerin plaka numaralardan yazılı olduğu mili takım formalarının yer aldığı dev görsel açıldı.



Doğu tribününde de dev boyutta Türk bayağı yer aldı.



Bursa'da tribünlerin tamamına yakını doldu.



ARDA TURAN'A ÖDÜL



Ay-yıldızlı ekibin Hırvatistan ile oynadığı karşılaşması öncesinde, A Milli Takımın eski kaptanlarından Arda Turan'a, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında yer alması nedeniyle ödül verildi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşma öncesinde hazırlanan özel formayı ve UEFA tarafından gönderilen hediyeleri, milli formayı 100 kez terleten Arda Turan'a takdim etti.



Arda, 100'ü A Milli olmak üzere farklı yaş kategorilerinde 173 kez ay yıldızlı formayı giydi. 31 gol atan Arda Turan, 35 kez de sahaya kaptan olarak çıktı.



BİZ OYNADIK, HIRVATLAR ATTI



Milli Takımımız, Hırvatistan karşısında maça etkili başladı. 5. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan plasesinde kaleci Livakovic başarılı olurken 10. dakikada Enes'in kaptığı top Kerem'de kaldı, Kerem'in köşeye şutunu Livakovic yine kornere çelmeyi başardı.



Milli Takımımızın art arda yakaladığı pozisyonlar sonrası Hırvatistan ilk şutunda golü buldu.



20. dakikada Stanisic sağ kanattan ceza sahasına girdi ve pasını Pasalic'e attı. Pasalic ile Perisic'in paslaşması sonucunda savunmaya da çarpan top Kovacic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.



TOPARLANIRKEN 2 OLDU!



Yediğimiz golün ardından takımımızın moral bozukluğu yaşadığı gözle görüldü. Maça iyi başlayıp golü yemenin şanssızlığını yaşayan Ay yıldızlı takımımız, ilk yarının uzatma dakikalarında kalesinde ikinci golü gördü.



45+4'te İsmail'in orta sahada kaptırdığı topu Modric, sol kanattan bindiren Pasalic'in önüne attı. Pasalic'in ceza sahasında sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak Mert'ten döndü. Boşta kalan topu Kovacic ağlara gönderdi.



Golün ardından Millilerimiz devre arasına 2-0 yenik durumda girdi.



FERDİ PENALTI BEKLEDİ



İkinci yarıya değişiklik yapmadan başlayan A Milli Takımımız, Hırvatistan karşısında oyun üstünlüğünü elde etmeye çalıştı.



53. dakikaya gelindiğinde ise Ferdi'nin yerde kaldığı pozisyon VAR'a gitti. VAR incelemesinden sonra ise devam kararı verildi.



DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI



Milli takımımız maçın bitimi yaklaştıkça oyuncu değişiklikleri yaptı.



Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Cenk Tosun ve Umut Nayir ikinci yarıda oyuna dahil olmasına rağmen gol bulamadık ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldık.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan'ın pasıyla Hırvatistan ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşu kaleci Livakovic, sağına uzanıp çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



10. dakikada ay yıldızlı ekip, bir kez daha tehlikeli geldi. Enes Ünal'ın baskısıyla Sutalo'dan kaptığı top Kerem Aktüroğlu'nun önüne kaldı. Kerem'in Hırvat ceza sahasının önünden köşeye gönderdiği şutu, kaleci Livakovic soluna uzanıp kornere çeldi.



20. dakikada Hırvatistan öne geçti. Stanisic sağ kanattan ceza sahasına girdi ve pasını Pasalic'e attı. Pasalic ile Perisic'in paslaşması sonucunda savunmaya da çarpan top Kovacic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



45+4. dakikada konuk ekip 2. golünü buldu. İsmail'in orta sahada kaptırdığı topu Modric, sol kanattan bindiren Pasalic'in önüne attı. Pasalic'in ceza sahasında sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak Mert'ten döndü. Boşta kalan topu Kovacic ağlara gönderdi: 0-2





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



58. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Modric'in sağ kanattan altıpas içine yerden sert gönderdiği topa Pasalic ayak koydu. Kaleci Mert iyi bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.



77. dakikada gelişen Hırvatistan atağında sol kanatta topla buluşan Perisic, ceza yayı önündeki Kramaric'e pasını gönderdi. Kramaric'in ayak içiyle çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



90+3. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Arda Güler'den aldığı pasla ceza sahasına giren Cenk Tosun, yakın mesafeden sağ çaprazdan çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in kurtarışıyla yükseklik kazandı. Havalanan topa Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.





